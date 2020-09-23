***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 11:30
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876270
BIST
14:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:207,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6904
En Düşük
7,6530
14:209,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0067
En Düşük
8,9397
14:20466,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,45
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.780.771
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|298.633.597
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.689.883
|% 1,89
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6897
|% 0,36
|
|Euro
|8,9968
|9,0062
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7575
|9,8064
|% 0,23
|
|Frank
|8,3204
|8,3705
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0432
|2,0534
|% 0,27
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,14
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|-26,05
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|749
|766
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,23
|