***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 11:56
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981453
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1641
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3194
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
18:05783,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,27
|Açılış
|: 783,65
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6556
|13,6572
|% 1,24
|
|Euro
|15,4961
|15,5367
|% 2,10
|
|Sterlin
|18,0160
|18,1063
|% 1,15
|
|Frank
|14,7721
|14,8611
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6288
|3,6470
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,86
|
|Altın Gr.
|784
|785
|10,26
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH