***CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.10.2022 09:56
***CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.'nin 18.10.2022 tarihinde başayan % 25 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 20.10.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073020
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
0
En Düşük
0
18:0518,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
18:0518,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
18:05970,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,28
|Açılış
|: 970,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|62,25
|39.758.783
|% 0,00
|
|ADEL
|39,02
|30.266.526
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|118.833.122
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,10
|108.757.412
|% 0,00
|
|AGESA
|29,00
|22.067.338
|% 0,00
|
|ACSEL
|62,25
|39.758.783
|% 0,00
|
|ADEL
|39,02
|30.266.526
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|118.833.122
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,10
|108.757.412
|% 0,00
|
|AGESA
|29,00
|22.067.338
|% 0,00
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,00
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 0,00
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6008
|% -0,03
|
|Euro
|18,1558
|18,1719
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7482
|20,8522
|% -0,39
|
|Frank
|18,4092
|18,5201
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-5,63
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.590
|6.684
|-25,00
|
|Yarım
|3.211
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-0,03
|