***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:27
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881430
BIST
11:461.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:467,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:469,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:46485,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,57
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ESEN
|12,43
|709.256
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.233.137
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.383.919
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|933.805
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.380.372
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.614.297
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|477.135.725
|% -1,78
|
|SISE
|6,79
|354.741.940
|% 0,74
|
|GARAN
|7,13
|336.232.209
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,92
|324.618.520
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,62
|298.066.505
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|324.618.520
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,76
|477.135.725
|% -1,78
|
|TSKB
|1,19
|189.108.433
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,62
|298.066.505
|% -0,28
|
|ISGYO
|2,14
|152.938.460
|% -1,38
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9456
|7,9496
|% 0,39
|
|Euro
|9,3309
|9,3349
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2243
|10,2756
|% 0,11
|
|Frank
|8,6547
|8,7068
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,30
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,20
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,63
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,98
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,06
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
Seans Raporu
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