***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 10:37
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902527
BIST
10:511.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,66
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
10:517,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
10:518,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
10:51440,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,64
|Açılış
|: 440,18
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler10:49
|PKENT
|1.076,90
|1.922.521
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|57.037.149
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|5.020.778
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.679.022
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,52
|580.350.754
|% 1,61
|
|SISE
|7,83
|431.935.558
|% 1,29
|
|DOHOL
|3,56
|417.602.959
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,54
|305.759.904
|% 2,03
|
|GARAN
|10,17
|263.064.716
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,52
|580.350.754
|% 1,61
|
|DOHOL
|3,56
|417.602.959
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,62
|187.876.915
|% -1,22
|
|TSKB
|1,87
|133.573.051
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|82.656.476
|% 0,73
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3938
|7,4011
|% 0,55
|
|Euro
|8,9697
|8,9782
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0671
|10,1176
|% 0,16
|
|Frank
|8,2868
|8,3367
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 0,37
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,90
|
|Altın Gr.
|440
|441
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
10:49
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11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.79 ) 1, 668
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