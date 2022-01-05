***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:44
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988871
BIST
11:051.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:0513,4054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:0515,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0144
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:05782,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 782,17
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|HURGZ
|1,99
|10.388.323
|% 8,15
|
|ELITE
|24,48
|32.326.477
|% -10,00
|
|KRSTL
|2,82
|58.995.671
|% -9,03
|
|BUCIM
|3,76
|15.461.678
|% -8,52
|
|KRGYO
|8,18
|12.757.098
|% -5,76
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,16
|678.378.609
|% 1,58
|
|EREGL
|30,02
|448.145.348
|% -0,66
|
|BIMAS
|68,95
|345.014.835
|% 1,85
|
|TSPOR
|7,58
|337.410.439
|% 3,55
|
|GARAN
|11,43
|309.609.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|105.975.776
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,58
|337.410.439
|% 3,55
|
|TSKB
|1,47
|46.019.253
|% -0,68
|
|YKBNK
|3,43
|101.058.709
|% 0,00
|
|THYAO
|23,16
|678.378.609
|% 1,58
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3979
|13,4042
|% -0,02
|
|Euro
|15,1207
|15,1778
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,0459
|18,1364
|% -0,19
|
|Frank
|14,5514
|14,6390
|% -0,13
|
|Riyal
|3,5485
|3,5663
|% -0,28
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,53
|
|Altın Gr.
|780
|780
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|0,07
|