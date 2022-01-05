***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 12:58
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988903
BIST
13:101.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
13:1013,4428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0353
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
13:1015,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
13:10785,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,45
|Açılış
|: 785,97
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BALAT
|9,57
|1.373.295
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.247.548
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.395.654
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|21.310.069
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|539.478
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|35.035.140
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|30.360.665
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,79
|35.503.967
|% -7,79
|
|CRFSA
|43,50
|83.135.909
|% -5,88
|
|MARKA
|4,24
|2.315.567
|% -5,78
|
|THYAO
|23,06
|1.189.814.819
|% 1,14
|
|GARAN
|11,43
|780.495.272
|% 0,00
|
|EREGL
|29,96
|774.825.965
|% -0,86
|
|PETKM
|8,38
|549.938.855
|% 2,32
|
|TSPOR
|7,42
|494.300.042
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,24
|176.920.627
|% -0,88
|
|YKBNK
|3,43
|261.031.104
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|780.495.272
|% 0,00
|
|PETKM
|8,38
|549.938.855
|% 2,32
|
|TSPOR
|7,42
|494.300.042
|% 1,37
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4400
|13,4549
|% 0,35
|
|Euro
|15,1956
|15,2286
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,1442
|18,2352
|% 0,36
|
|Frank
|14,6255
|14,7136
|% 0,38
|
|Riyal
|3,5674
|3,5853
|% 0,25
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|3,86
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,56
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|48,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,52
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,50
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,25
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,03
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,03
|