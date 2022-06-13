***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 17:04
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036960
BIST
17:412.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -15,27
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:4117,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1446
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:4118,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:411.014,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,94
|Açılış
|: 1.014,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ORCAY
|18,15
|71.574.683
|% 10,00
|
|EUREN
|23,76
|384.058.847
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.258.918
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.661.552
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.606.555
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.525.288
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,18
|183.217.849
|% -7,93
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ACSEL
|53,35
|15.765.763
|% -6,65
|
|THYAO
|47,04
|5.328.750.971
|% 0,73
|
|EREGL
|31,42
|2.515.818.443
|% -5,48
|
|SISE
|22,24
|2.014.309.213
|% 0,09
|
|KRDMD
|13,19
|1.515.311.510
|% -5,72
|
|SASA
|42,68
|1.275.350.394
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,61
|653.149.225
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,17
|282.521.953
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,78
|924.261.186
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,06
|673.996.349
|% 0,25
|
|ODAS
|2,84
|426.642.890
|% -2,74
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2494
|17,2550
|% 0,85
|
|Euro
|18,0187
|18,0362
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9073
|21,0122
|% -0,47
|
|Frank
|17,2678
|17,3718
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5850
|4,6080
|% 0,83
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-42,78
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,40
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,01
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 32, 884.00 milyon TL de
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17:53SOKM
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 669, 260 adet işlem
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17:51KRDMD
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 249, 516 adet işlem
-
17:50TRCAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 732, 946 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 15 kaybederek (% -0.97 ) 2, 255