***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:14
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073512
BIST
13:473.982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 47,36
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:4718,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:4718,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0417
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:47985,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 985,40
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:44
|FENER
|62,15
|367.845.416
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.228.960
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,21
|799.778.657
|% -9,78
|
|BTCIM
|44,26
|66.636.892
|% -6,82
|
|PENTA
|73,75
|152.016.821
|% -6,32
|
|YAPRK
|48,70
|41.113.599
|% -5,44
|
|YEOTK
|54,60
|312.536.906
|% -5,21
|
|THYAO
|98,90
|4.701.540.036
|% 0,97
|
|EREGL
|30,94
|2.617.451.899
|% 4,74
|
|KRDMD
|12,72
|2.017.437.347
|% 3,25
|
|SISE
|32,66
|1.711.164.308
|% 2,06
|
|SASA
|99,05
|1.600.486.561
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,67
|1.272.964.721
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,72
|2.017.437.347
|% 3,25
|
|ODAS
|7,69
|1.133.308.937
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,00
|266.796.317
|% 2,04
|
|TSKB
|2,90
|381.087.676
|% 0,00
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6079
|% 0,14
|
|Euro
|18,2774
|18,2858
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9794
|21,0846
|% 0,19
|
|Frank
|18,4909
|18,6023
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,61
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-0,76
|