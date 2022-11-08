***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:08
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077814
BIST
11:354.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 54,74
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3518,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1344
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3518,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:35998,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,32
|Açılış
|: 998,47
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:35
|GUBRF
|162,80
|469.446.370
|% 10,00
|
|TEZOL
|22,04
|163.994.130
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.535.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.184.159
|% 9,94
|
|DITAS
|23,28
|8.808.655
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,52
|5.594.442.124
|% 2,46
|
|THYAO
|110,10
|4.635.926.878
|% 2,71
|
|KRDMD
|13,50
|2.286.930.809
|% -2,53
|
|PETKM
|14,57
|1.639.442.149
|% -0,55
|
|ASELS
|36,22
|1.543.609.162
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,66
|1.323.255.550
|% -2,71
|
|SKBNK
|2,15
|370.727.255
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,50
|2.286.930.809
|% -2,53
|
|EREGL
|37,52
|5.594.442.124
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,62
|1.139.598.112
|% 2,23
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6114
|% 0,73
|
|Euro
|18,5879
|18,5994
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2697
|21,3763
|% 0,25
|
|Frank
|18,7076
|18,8203
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,66
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,93
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.734
|-14,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|