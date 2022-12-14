***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:02
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087004
BIST
12:245.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,22
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:2418,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:2419,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0602
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8777
En Düşük
19,7315
12:241.083,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.083,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:22
|BTCIM
|40,70
|828.342.711
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.711.620
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.120.984
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.889.705
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.716.493
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,10
|207.874.656
|% -5,70
|
|YEOTK
|80,95
|49.894.042
|% -5,16
|
|KRDMD
|18,71
|4.840.530.322
|% -0,58
|
|THYAO
|143,60
|3.693.312.014
|% -0,28
|
|ASELS
|60,20
|3.312.729.964
|% 1,43
|
|EKGYO
|8,24
|2.729.908.717
|% 4,17
|
|AKBNK
|18,09
|2.673.103.793
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,24
|2.729.908.717
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,84
|815.384.602
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,71
|4.840.530.322
|% -0,58
|
|VAKBN
|11,12
|2.670.827.245
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,86
|2.483.180.684
|% 2,68
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6456
|18,6479
|% 0,03
|
|Euro
|19,8662
|19,8714
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,0206
|23,1360
|% 0,20
|
|Frank
|20,0227
|20,1433
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,03
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.526
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,00
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|0,00
|