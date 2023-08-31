***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2023 10:26
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190418
BIST
'
10:577.988
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 81,29
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
7.992
10:5726,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0275
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7650
En Düşük
26,6174
10:5729,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0116
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,4213
En Düşük
29,0851
10:571.670,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.670,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ADEL
|664,50
|116.597.074
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|23.324.225
|% 10,00
|
|BAGFS
|35,98
|146.791.987
|% 9,96
|
|ISGSY
|26,06
|41.357.030
|% 9,96
|
|TMSN
|116,70
|435.744.761
|% 9,68
|
|DURDO
|50,90
|28.464.827
|% -4,68
|
|EUKYO
|11,12
|2.966.366
|% -4,63
|
|YONGA
|39,96
|285.714
|% -4,08
|
|OYLUM
|7,81
|35.818.610
|% -3,82
|
|IDGYO
|7,16
|1.581.179
|% -3,76
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|TUPRS
|143,10
|1.878.930.931
|% 0,63
|
|THYAO
|249,70
|1.590.292.609
|% 0,73
|
|GUBRF
|349,40
|1.562.699.260
|% 1,45
|
|ASTOR
|140,70
|1.470.936.142
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,79
|979.856.356
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,83
|281.214.891
|% 2,99
|
|ODAS
|13,12
|676.778.781
|% 2,90
|
|CEMAS
|3,28
|141.957.024
|% 6,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7118
|26,7191
|% 0,11
|
|Euro
|29,1286
|29,1460
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,8523
|34,0221
|% 0,04
|
|Frank
|30,2298
|30,4119
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1053
|7,1410
|% 0,19
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.055
|11.148
|-10,00
|
|Yarım
|5.540
|5.595
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.798
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|0,11
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10CEMTS
Yüzde 5.10 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 477, 075 adet işlem
-
11:08HURGZ
Yüzde 7.94 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 752, 250 adet işlem
-
11:07BRKSN
Yüzde 5.16 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 160 adet işlem
-
11:06XU100
Endeks 7, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 31, 465.00 milyon TL de
-
11:06INVEO
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 865 adet işlem