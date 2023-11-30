***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 10:03
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221076
BIST
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10:138.008
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,95
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1328,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1331,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0482
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:131.901,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.901,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:11
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|27.720.436
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,54
|10.673.348
|% 5,95
|
|SAMAT
|45,10
|27.578.512
|% 4,54
|
|LIDER
|175,80
|15.064.783
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.481.641
|% -9,96
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|IDEAS
|111,50
|2.791.827
|% -7,85
|
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|ASTOR
|111,60
|191.518.604
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|CEMAS
|7,16
|52.014.223
|% 2,29
|
|ADESE
|2,03
|13.934.399
|% 0,00
|
|EUHOL
|2,96
|17.279.530
|% -1,33
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9344
|% 0,02
|
|Euro
|31,7864
|31,8119
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,6222
|36,8059
|% 0,07
|
|Frank
|33,0168
|33,2157
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6893
|7,7278
|% 0,04
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|936,85
|938,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,42
|1.024,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,17
|83,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,33
|2.044,58
|% 0,66
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Seans Raporu
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