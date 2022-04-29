***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.168.781 -187.723.428Dönem Karı (Zararı)-73.448.619 -89.844.193Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-73.448.619 -89.844.193Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler210.042.930 181.113.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 109.765.936 94.777.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.281.519 2.336.795Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 485.635 779.875Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.795.884 1.556.920Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.917.398 9.542.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 16.875.189 8.316.083Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 4.042.209 1.226.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.918.359 91.996.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -3.218.130 -2.221.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 144.136.489 94.217.883Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.768.158 2.015.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -25.300.936 -19.555.952Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -42.307.504 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-242.917.993 -276.047.680Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.230.227 -11.890.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.303.926 -9.875.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.926.301 -2.015.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.709.007 -5.758.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.709.007 -5.758.427Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-425.073.957 -148.514.731Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-93.816.808 -35.753.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler358.001.877 -79.289.786İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.473.347 6.176.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)383.475.224 -85.466.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)60.464.113 20.589.253Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.536.141 -10.832.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.536.141 -10.832.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.909.875 -4.597.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.909.875 -4.597.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-106.323.682 -184.778.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -4.845.099 -2.945.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI129.863.740 -36.166.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri171.475.434 1.721.656Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.611.694 -37.888.141Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -35.504.329 -31.689.848Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.107.365 -6.198.293FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.898.609 -161.233.526Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri390.000.000 239.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 390.000.000 239.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.000.000 -275.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.000.000 -275.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -120.942.645 -98.988.100Ödenen Faiz-90.376.876 -28.466.858Alınan Faiz21 3.218.130 2.221.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.593.568 -385.123.439Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.768.158 -2.015.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.825.410 -387.138.921DÖNE 3 935.804.363 526.714.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803Transferler-304.172.725 304.172.725Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.272.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.844.193 0 -98.117.170 0 -98.117.170Dönem Karı (Zararı)-89.844.193 -89.844.193 0 -89.844.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.272.977 -8.272.977 0 -8.272.977Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.563.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -89.844.193 0 -81.039.367 0 -81.039.367Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724Transferler-88.099.347 -342.393.555 430.492.902Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.637.211 -73.448.619 -73.448.619 -73.448.619Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.637.211 -24.637.211 -24.637.211Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 9.594.949 0 -63.885.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.595.003.565 -73.448.619 0 -492.979.554 0 -492.979.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 935.804.363 873.978.953Ticari Alacaklar176.075.331 140.330.739İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-25 19.165.902 3.861.976İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 156.909.429 136.468.763Diğer Alacaklar27.934.290 12.955.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.934.290 12.955.191Stoklar6 1.895.625.485 1.472.347.412Peşin Ödenmiş Giderler157.433.728 62.906.127ARA TOPLAM3.192.873.197 2.562.518.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.192.873.197 2.562.518.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar188.543.909 74.814.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar188.543.909 74.814.001Maddi Duran Varlıklar7 522.246.179 639.905.595Kullanım Hakkı Varlıkları8 991.879.661 850.929.914Maddi Olmayan Duran Varlıklar537.369.068 538.604.594Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 54.889.929 56.125.455Peşin Ödenmiş Giderler5.085.621 5.796.414Ertelenmiş Vergi Varlığı23 276.800.928 245.340.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.521.925.366 2.355.390.916TOPLAM VARLIKLAR5.714.798.563 4.917.909.338KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.431.912.189 1.189.855.947İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar204.515.000 119.181.667Banka Kredileri4-25 204.515.000 119.181.667İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.227.397.189 1.070.674.280Banka Kredileri4 1.227.397.189 1.070.674.280Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları211.837.948 156.759.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları211.837.948 156.759.646Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 211.837.948 156.759.646Ticari Borçlar3.066.292.460 2.701.531.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-25 45.918.660 64.633.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.020.373.800 2.636.898.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 140.690.973 80.226.860Diğer Borçlar56.568.640 60.791.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 20.941.203 27.700.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.627.437 33.091.296Kısa Vadeli Karşılıklar78.431.814 70.374.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.300.117 6.284.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 68.131.697 64.089.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 76.903.497 48.044.155ARA TOPLAM5.062.637.521 4.307.584.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.062.637.521 4.307.584.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar980.069.188 878.958.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar980.069.188 878.958.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 980.069.188 878.958.963Uzun Vadeli Karşılıklar165.071.408 126.260.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 165.071.408 126.260.010TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.145.140.596 1.005.218.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.207.778.117 5.312.803.062ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-492.979.554 -394.893.724Ödenmiş Sermaye15 127.773.766 127.773.766Sermaye Düzeltme Farkları15 678.006.480 678.006.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)411.664.950 411.664.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.290.924 58.445.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.290.924 58.445.634Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 9.594.949 97.694.296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -63.885.873 -39.248.662Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.595.003.565 -1.252.610.010Net Dönem Karı veya Zararı-73.448.619 -430.492.902TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-492.979.554 -394.893.724TOPLAM KAYNAKLAR5.714.798.563 4.917.909.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.202.634.105 2.088.253.093Satışların Maliyeti16 -2.336.619.123 -1.503.594.177TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)866.014.982 584.658.916BRÜT KAR (ZARAR)866.014.982 584.658.916Genel Yönetim Giderleri17 -78.491.484 -47.435.993Pazarlama Giderleri17 -675.552.090 -465.394.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 20.463.496 21.202.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -132.791.239 -110.171.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-356.335 -17.141.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 42.307.504 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 217.635 -262.512FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.168.804 -17.403.694Finansman Gelirleri21 3.218.130 2.221.432Finansman Giderleri22 -144.136.489 -94.217.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-98.749.555 -109.400.145Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.300.936 19.555.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 25.300.936 19.555.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.448.619 -89.844.193DÖNEM KARI (ZARARI)-73.448.619 -89.844.193Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-73.448.619 -89.844.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,57480000 -0,70320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.637.211 -8.272.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.796.805 -10.341.221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.159.594 2.068.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.159.594 2.068.244Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.637.211 -8.272.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-98.085.830 -98.117.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-98.085.830 -98.117.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025744BIST