***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803Transferler-304.172.725 304.172.725Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.256.241 -311.942.585 -319.198.826 -319.198.826Dönem Karı (Zararı)-311.942.585 -311.942.585 -311.942.585Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.256.241 -7.256.241 -7.256.241Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.123.902 97.123.902Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 129.132.980 0 0 -31.546.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.317.528.694 -311.942.585 0 -302.121.023 0 -302.121.023Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724Transferler-430.492.902 430.492.902Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-88.099.347 -71.772.845 -184.542.443 -256.315.288 -256.315.288Dönem Karı (Zararı)-184.542.443 -184.542.443 -184.542.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-88.099.347 -71.772.845 88.099.347 -71.772.845 -71.772.845Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 9.594.949 -111.021.507 0 12.318.358 -1.595.003.565 -184.542.443 -651.209.012 -651.209.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.403.548 -10.192.420Dönem Karı (Zararı)-184.542.443 -311.942.585Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-184.542.443 -311.942.585Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler793.965.905 582.704.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8, 9 358.537.828 286.621.905Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.382.648 7.070.157Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.417.771 4.357.398Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.197.708 2.712.759Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 9 -232.831 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.414.212 36.733.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 38.885.392 34.778.149Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 10.528.820 1.955.065Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler463.384.850 330.313.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -12.769.974 -2.467.919Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 476.154.824 332.781.342Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.250.641 3.298.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -44.696.770 -80.964.880Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.307.504 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -42.307.504 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -367.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler413.410.059 -247.704.385Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-143.121.812 -63.504.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.125.595 -17.105.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-92.996.217 -46.399.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.528.762 -16.914.961İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-226.528.762 -16.914.961Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.106.088.273 -84.043.809Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-46.764.723 -18.213.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.810.270.589 -85.841.024İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-433.385 14.094.224İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.810.703.974 -99.935.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)103.960.781 19.470.570Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.968.418 1.543.893İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.968.418 1.543.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.713.841 -200.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.713.841 -200.792Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.022.833.521 23.057.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -22.429.973 -33.250.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.464.061 106.372.021Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 212.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri175.016.382 16.812.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-233.480.443 -122.440.439Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -191.589.494 -102.396.004Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -41.890.949 -20.044.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.298.860 -461.896.589Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri845.000.000 731.800.000Kredilerden Nakit Girişleri4 845.000.000 731.800.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-464.000.000 -742.300.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-464.000.000 -742.300.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -383.704.636 -307.153.644Ödenen Faiz-255.364.198 -146.710.864Alınan Faiz21 12.769.974 2.467.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)696.640.627 -365.716.988Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.250.641 -3.298.783NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.389.986 -369.015.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ873.978.953 913.853.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.564.368.939 544.838.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.564.368.939 873.978.953Ticari Alacaklar282.034.780 140.330.739İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 25 53.987.571 3.861.976İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 228.047.209 136.468.763Diğer Alacaklar106.609.634 12.955.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar106.609.634 12.955.191Stoklar6 2.576.237.977 1.472.347.412Peşin Ödenmiş Giderler112.510.801 62.906.127ARA TOPLAM4.641.762.131 2.562.518.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.641.762.131 2.562.518.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar207.688.320 74.814.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar207.688.320 74.814.001Maddi Duran Varlıklar7 600.346.662 639.905.595Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.071.739.113 850.929.914Maddi Olmayan Duran Varlıklar555.058.859 538.604.594Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 72.579.720 56.125.455Peşin Ödenmiş Giderler2.956.463 5.796.414Ertelenmiş Vergi Varlığı23 307.980.379 245.340.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.745.769.796 2.355.390.916TOPLAM VARLIKLAR7.387.531.927 4.917.909.338KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.483.782.774 1.189.855.947İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.640.208 119.181.667Banka Kredileri4,25 100.640.208 119.181.667İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.383.142.566 1.070.674.280Banka Kredileri4 1.383.142.566 1.070.674.280Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları247.506.073 156.759.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 247.506.073 156.759.646Kiralama İşlemlerinden Borçlar247.506.073 156.759.646Ticari Borçlar4.504.677.771 2.701.531.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,25 57.075.221 64.633.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.447.602.550 2.636.898.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 184.187.641 80.226.860Diğer Borçlar86.884.318 60.791.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 34.824.604 27.700.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52.059.714 33.091.296Kısa Vadeli Karşılıklar79.029.579 70.374.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.411.271 6.284.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 74.618.308 64.089.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 59.672.746 48.044.155ARA TOPLAM6.645.740.902 4.307.584.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.645.740.902 4.307.584.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.158.694.912 878.958.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.158.694.912 878.958.963Banka Kredileri4 100.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.058.694.912 878.958.963Uzun Vadeli Karşılıklar234.305.125 126.260.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 234.305.125 126.260.010TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.393.000.037 1.005.218.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.038.740.939 5.312.803.062ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-651.209.012 -394.893.724Ödenmiş Sermaye15 127.773.766 127.773.766Sermaye Düzeltme Farkları15 678.006.480 678.006.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)411.664.950 411.664.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.426.558 58.445.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.426.558 58.445.634Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 9.594.949 97.694.296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -111.021.507 -39.248.662Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.595.003.565 -1.252.610.010Net Dönem Karı veya Zararı-184.542.443 -430.492.902TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-651.209.012 -394.893.724TOPLAM KAYNAKLAR7.387.531.927 4.917.909.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 12.869.943.182 6.633.321.957 5.385.617.465 2.428.057.968Satışların Maliyeti16 -9.570.285.142 -4.805.632.584 -4.022.826.571 -1.755.929.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.299.658.040 1.827.689.373 1.362.790.894 672.128.879BRÜT KAR (ZARAR)3.299.658.040 1.827.689.373 1.362.790.894 672.128.879Genel Yönetim Giderleri17 -280.742.226 -141.330.403 -107.989.601 -45.865.586Pazarlama Giderleri17 -2.408.785.141 -1.438.627.551 -952.487.237 -498.743.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 79.407.296 53.089.468 26.986.337 14.794.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -497.147.909 -360.458.047 -194.279.379 -132.449.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)192.390.060 -59.637.160 135.021.014 9.864.727Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 42.307.504 367.824 0 367.824TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -551.927 -3.324.706 -252.365 -735.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.145.637 -62.594.042 134.768.649 9.497.114Finansman Gelirleri21 12.769.974 2.467.919 6.616.132 6.150Finansman Giderleri22 -476.154.824 -332.781.342 -175.620.390 -126.268.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-229.239.213 -392.907.465 -34.235.609 -116.765.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri44.696.770 80.964.880 4.013.407 13.018.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 44.696.770 80.964.880 4.013.407 13.018.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695DÖNEM KARI (ZARARI)-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -1,44430000 -2,44140000 -0,23650000 -0,81200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.772.845 -7.256.241 -10.733.261 837.063Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -89.716.056 -9.070.299 -13.416.285 1.046.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.943.211 1.814.058 2.683.024 -209.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 17.943.211 1.814.058 2.683.024 -209.266Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.772.845 -7.256.241 -10.733.261 837.063TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-256.315.288 -319.198.826 -40.955.463 -102.909.632Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-256.315.288 -319.198.826 -40.955.463 -102.909.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074822BIST