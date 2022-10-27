***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:33
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803
Transferler
-304.172.725 304.172.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.256.241 -311.942.585 -319.198.826 -319.198.826
Dönem Karı (Zararı)
-311.942.585 -311.942.585 -311.942.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.256.241 -7.256.241 -7.256.241
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.123.902 97.123.902
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 129.132.980 0 0 -31.546.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.317.528.694 -311.942.585 0 -302.121.023 0 -302.121.023
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724
Transferler
-430.492.902 430.492.902
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.099.347 -71.772.845 -184.542.443 -256.315.288 -256.315.288
Dönem Karı (Zararı)
-184.542.443 -184.542.443 -184.542.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.099.347 -71.772.845 88.099.347 -71.772.845 -71.772.845
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 9.594.949 -111.021.507 0 12.318.358 -1.595.003.565 -184.542.443 -651.209.012 -651.209.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.403.548 -10.192.420
Dönem Karı (Zararı)
-184.542.443 -311.942.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-184.542.443 -311.942.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
793.965.905 582.704.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 9 358.537.828 286.621.905
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.382.648 7.070.157
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.417.771 4.357.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.197.708 2.712.759
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 9 -232.831 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.414.212 36.733.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 38.885.392 34.778.149
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.528.820 1.955.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
463.384.850 330.313.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -12.769.974 -2.467.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 476.154.824 332.781.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.250.641 3.298.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -44.696.770 -80.964.880
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.307.504 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -42.307.504 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -367.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
413.410.059 -247.704.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.121.812 -63.504.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.125.595 -17.105.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.996.217 -46.399.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.528.762 -16.914.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-226.528.762 -16.914.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.106.088.273 -84.043.809
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.764.723 -18.213.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.810.270.589 -85.841.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-433.385 14.094.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.810.703.974 -99.935.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
103.960.781 19.470.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.968.418 1.543.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.968.418 1.543.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.713.841 -200.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.713.841 -200.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.022.833.521 23.057.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -22.429.973 -33.250.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.464.061 106.372.021
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 212.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.016.382 16.812.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-233.480.443 -122.440.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -191.589.494 -102.396.004
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -41.890.949 -20.044.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.298.860 -461.896.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
845.000.000 731.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 845.000.000 731.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-464.000.000 -742.300.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-464.000.000 -742.300.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -383.704.636 -307.153.644
Ödenen Faiz
-255.364.198 -146.710.864
Alınan Faiz
21 12.769.974 2.467.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
696.640.627 -365.716.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.250.641 -3.298.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.389.986 -369.015.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
873.978.953 913.853.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.564.368.939 544.838.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.564.368.939 873.978.953
Ticari Alacaklar
282.034.780 140.330.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 53.987.571 3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 228.047.209 136.468.763
Diğer Alacaklar
106.609.634 12.955.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.609.634 12.955.191
Stoklar
6 2.576.237.977 1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler
112.510.801 62.906.127
ARA TOPLAM
4.641.762.131 2.562.518.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.641.762.131 2.562.518.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
207.688.320 74.814.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
207.688.320 74.814.001
Maddi Duran Varlıklar
7 600.346.662 639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.071.739.113 850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
555.058.859 538.604.594
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 72.579.720 56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler
2.956.463 5.796.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 307.980.379 245.340.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.745.769.796 2.355.390.916
TOPLAM VARLIKLAR
7.387.531.927 4.917.909.338
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.483.782.774 1.189.855.947
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.640.208 119.181.667
Banka Kredileri
4,25 100.640.208 119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.383.142.566 1.070.674.280
Banka Kredileri
4 1.383.142.566 1.070.674.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
247.506.073 156.759.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 247.506.073 156.759.646
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
247.506.073 156.759.646
Ticari Borçlar
4.504.677.771 2.701.531.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 57.075.221 64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.447.602.550 2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 184.187.641 80.226.860
Diğer Borçlar
86.884.318 60.791.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 34.824.604 27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.059.714 33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.029.579 70.374.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.411.271 6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 74.618.308 64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 59.672.746 48.044.155
ARA TOPLAM
6.645.740.902 4.307.584.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.645.740.902 4.307.584.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.694.912 878.958.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.694.912 878.958.963
Banka Kredileri
4 100.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.058.694.912 878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
234.305.125 126.260.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 234.305.125 126.260.010
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.393.000.037 1.005.218.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.038.740.939 5.312.803.062
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-651.209.012 -394.893.724
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.426.558 58.445.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.426.558 58.445.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 9.594.949 97.694.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -111.021.507 -39.248.662
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.595.003.565 -1.252.610.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-184.542.443 -430.492.902
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-651.209.012 -394.893.724
TOPLAM KAYNAKLAR
7.387.531.927 4.917.909.338
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 12.869.943.182 6.633.321.957 5.385.617.465 2.428.057.968
Satışların Maliyeti
16 -9.570.285.142 -4.805.632.584 -4.022.826.571 -1.755.929.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.299.658.040 1.827.689.373 1.362.790.894 672.128.879
BRÜT KAR (ZARAR)
3.299.658.040 1.827.689.373 1.362.790.894 672.128.879
Genel Yönetim Giderleri
17 -280.742.226 -141.330.403 -107.989.601 -45.865.586
Pazarlama Giderleri
17 -2.408.785.141 -1.438.627.551 -952.487.237 -498.743.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 79.407.296 53.089.468 26.986.337 14.794.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -497.147.909 -360.458.047 -194.279.379 -132.449.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.390.060 -59.637.160 135.021.014 9.864.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 42.307.504 367.824 0 367.824
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -551.927 -3.324.706 -252.365 -735.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.145.637 -62.594.042 134.768.649 9.497.114
Finansman Gelirleri
21 12.769.974 2.467.919 6.616.132 6.150
Finansman Giderleri
22 -476.154.824 -332.781.342 -175.620.390 -126.268.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-229.239.213 -392.907.465 -34.235.609 -116.765.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
44.696.770 80.964.880 4.013.407 13.018.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 44.696.770 80.964.880 4.013.407 13.018.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-184.542.443 -311.942.585 -30.222.202 -103.746.695
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -1,44430000 -2,44140000 -0,23650000 -0,81200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.772.845 -7.256.241 -10.733.261 837.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -89.716.056 -9.070.299 -13.416.285 1.046.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.943.211 1.814.058 2.683.024 -209.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 17.943.211 1.814.058 2.683.024 -209.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.772.845 -7.256.241 -10.733.261 837.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-256.315.288 -319.198.826 -40.955.463 -102.909.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-256.315.288 -319.198.826 -40.955.463 -102.909.632
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074822
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