***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Kule 2, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'ca onaylanması,9 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,14 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Olagan Genel Kurul Toplantısı Gundemi Genel Kurula Cagrı Ilanı Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan MetniEK: 2 CarrefourSA Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan Vekaletname Örneği ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836275BIST