***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 19.11.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.10.2020Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Kule 2, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ("Bilgilendirme Dokümanı") ve eki olan Vekaletname Örneği ve Tadil Tasarısı ekte ilan edilmektedir. Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883918BIST