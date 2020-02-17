***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:00
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4 Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan finansal tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819545
BIST
16:49121.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 956,31
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:496,0507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:496,5565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:49307,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 307,45
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|TSPOR
|5,48
|250.961.548
|% 17,60
|
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|
|GUBRF
|17,99
|328.338.114
|% 15,25
|
|KUTPO
|10,83
|82.191.992
|% 14,97
|
|ERBOS
|24,80
|18.002.735
|% -9,75
|
|ARDYZ
|16,25
|33.520.048
|% -9,72
|
|HUBVC
|39,76
|51.821.548
|% -7,92
|
|QNBFL
|142,00
|2.945.838
|% -7,79
|
|QNBFB
|49,12
|1.650.252
|% -7,06
|
|ASELS
|29,20
|1.752.065.146
|% 0,41
|
|THYAO
|15,29
|1.639.919.080
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|ODAS
|2,31
|741.677.575
|% 7,44
|
|KRDMD
|2,98
|439.382.408
|% 2,76
|
|ODAS
|2,31
|741.677.575
|% 7,44
|
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|439.382.408
|% 2,76
|
|THYAO
|15,29
|1.639.919.080
|% 2,69
|
|KARSN
|1,92
|206.718.926
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8858
|% -0,38
|
|Frank
|6,1344
|6,1714
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6071
|1,6152
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,15
|57,15
|-0,18
|
Seans Raporu
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