***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.09.2020 19:11
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (14.09.2020) yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla söz konusu izahnamenin imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnamenin imzalı aslı ile birebir aynıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875017
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 7,5080
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8952
En Yüksek
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|: 0,46%
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|Açılış
|: 8,8900
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9119
En Düşük
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18:05471,36
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|Açılış
|: 471,36
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|Önceki Kapanış
|: 466,23
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472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4909
|7,4988
|% 0,35
|
|Euro
|8,8853
|8,8952
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,6219
|9,6701
|% 0,92
|
|Frank
|8,2307
|8,2802
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|15,34
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,38
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,13
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|