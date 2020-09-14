Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

14.09.2020 19:11
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (14.09.2020) yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla söz konusu izahnamenin imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnamenin imzalı aslı ile birebir aynıdır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875017


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.107
Değişim :  0,42% |  4,59
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 6,16 12.311.374 % 10,00  
MMCAS 4,84 4.332.006 % 10,00  
ARMDA 64,90 14.508.501 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.563.983 % 10,00  
PETUN 21,56 124.888.101 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4909 7,4988 % 0,35  
Euro 8,8853 8,8952 % 0,46  
Sterlin 9,6219 9,6701 % 0,92  
Frank 8,2307 8,2802 % 0,51  
Riyal 1,9936 2,0036 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 15,34  
Altın Gr. 472 472 5,38  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,13 27,16 0,43  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,13  
B. Petrol 39,66 39,66 -0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru