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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2020 13:57



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Olağanüstü Genel Kurulda onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanımızın 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmuş olup, onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889195


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