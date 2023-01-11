***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
11.01.2023 19:10
Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şerafettin Karakış Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Haluk Bal Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bülent Bozdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sakine Şebnem Önder Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100535
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0454
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.129,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.129,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7724
|18,7785
|% 0,03
|
|Euro
|20,1943
|20,2071
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7091
|22,8229
|% -0,16
|
|Frank
|20,1226
|20,2438
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.638
|7.705
|-30,00
|
|Yarım
|3.710
|3.769
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.884
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|-0,18
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|