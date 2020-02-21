***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743223Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGerek bulunmadığından, sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424696Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBöyle bir madde bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul Toplantısına şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıkları yapan personel katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 50,611.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniDönem net zararının 11.496.411 – TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket’in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750295Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2019 0 % 96,69 % 0,07 % 96,62 Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul/ 2018 - - 52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750295İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu KomiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket’in Stratejik HedefleriKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 0 % 100 6 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 0 % 33 5 5Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - % 0 % 33 0 0Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 0 % 100 7 7Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 0 % 33 0 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi12.12.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiCenk Alper (Yönetim Kurulu Başkanı)- Laurent Charles René Vallée (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı24Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ Risk Yönetim ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıCenk Alperİcra başkanı / genel müdürün adıKutay KartallıoğluYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı60 milyon ABD doları limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir. KAP bildirimi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYazılı bir politika bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 (bir)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıCenk Alper İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/08/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Laurent Charles René Vallée İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Barış Oran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tamer Saka İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Saadet Ruba Unkan Ergener İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Hakan Timur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Burak Turgut Orhun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Jerome M.G. Guillaume Bedier İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)David Murciano İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet Kahya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665413 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Emin Hakan Eminsoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/10/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710346 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı637İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim Grup MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@carrefoursa.com - 0216 577 14 903.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul/ 2018/ Faaliyet Raporu - İnsan KaynaklarıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıMavi yaka personeller Toplu İş Sözleşmesine tabii olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit Yönetici pozisyonları için her yıl belirli zamanlarda halefiyet planı yapılmaktadır. Bu planlama kilit yönetici pozisyonlarının boşalması durumunda, bu pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve yetiştirilmesi esasına dayanır. Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi ve ataması Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı alınır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiHakkımızda/ İnsan Kaynakları/ Eşit İstihdam İlkesi ve Etik İlkelere Bağlılık (Şirketimiz, çalışanları ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, yaş, medeni durum, fiziksel ayırım gözetmeksizin herkese eşit istihdam fırsatı yaratma ilkesi ile seçmekte ve tüm çalışma hayatı boyunca bu ilkeye bağlı kalmaktadır. Çalışanların Şirket çıkarlarına uygun şekilde davranması ve Şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uyması sağlanmaktadır.)Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiHakkımızda/ İnsan Kaynakları/ Eşit İstihdam İlkesi ve Etik İlkelere Bağlılık (Şirketimiz, çalışanları ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, yaş, medeni durum, fiziksel ayırım gözetmeksizin herkese eşit istihdam fırsatı yaratma ilkesi ile seçmekte ve tüm çalışma hayatı boyunca bu ilkeye bağlı kalmaktadır. Çalışanların Şirket çıkarlarına uygun şekilde davranması ve Şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uyması sağlanmaktadır.)İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıHakkımızda/ İş Etiği KurallarıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal Sosyal Sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHakkımızda/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar ve Yatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Bilgiler/ Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulub) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Bünyesindeki Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumluluklarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgilerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇıkar çatışması bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİştirakler ve Pay Oranlarıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ İnsan Kaynakları Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuSüreye ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler/ Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu Bünyesindeki KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710347Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Kahya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Emin Hakan Eminsoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Kahya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820668BIST