***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
21.02.2020 02:33
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743223
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Gerek bulunmadığından, sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424696
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Böyle bir madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul Toplantısına şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıkları yapan personel katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 50,61
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Dönem net zararının 11.496.411 – TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket’in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750295
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/03/2019 0 % 96,69 % 0,07 % 96,62 Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul/ 2018 - - 52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750295
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Yönetim Kurulu Komiteleri
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket’in Stratejik Hedefleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetimimiz/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 0 % 100 6 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 0 % 33 5 5
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - % 0 % 33 0 0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 0 % 100 7 7
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 0 % 33 0 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
12.12.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Cenk Alper (Yönetim Kurulu Başkanı)- Laurent Charles René Vallée (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
24
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Cenk Alper
İcra başkanı / genel müdürün adı
Kutay Kartallıoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
60 milyon ABD doları limitli poliçe ile sigorta ettirilmiştir. KAP bildirimi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yazılı bir politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 (bir)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Cenk Alper İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/08/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Laurent Charles René Vallée İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Barış Oran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Tamer Saka İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Saadet Ruba Unkan Ergener İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Hakan Timur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Burak Turgut Orhun İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Jerome M.G. Guillaume Bedier İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
David Murciano İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Kahya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665413 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Emin Hakan Eminsoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/10/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710346 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
637
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Grup Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@carrefoursa.com - 0216 577 14 90
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul/ 2018/ Faaliyet Raporu - İnsan Kaynakları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Mavi yaka personeller Toplu İş Sözleşmesine tabii olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit Yönetici pozisyonları için her yıl belirli zamanlarda halefiyet planı yapılmaktadır. Bu planlama kilit yönetici pozisyonlarının boşalması durumunda, bu pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve yetiştirilmesi esasına dayanır. Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi ve ataması Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı alınır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda/ İnsan Kaynakları/ Eşit İstihdam İlkesi ve Etik İlkelere Bağlılık (Şirketimiz, çalışanları ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, yaş, medeni durum, fiziksel ayırım gözetmeksizin herkese eşit istihdam fırsatı yaratma ilkesi ile seçmekte ve tüm çalışma hayatı boyunca bu ilkeye bağlı kalmaktadır. Çalışanların Şirket çıkarlarına uygun şekilde davranması ve Şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uyması sağlanmaktadır.)
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Hakkımızda/ İnsan Kaynakları/ Eşit İstihdam İlkesi ve Etik İlkelere Bağlılık (Şirketimiz, çalışanları ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, yaş, medeni durum, fiziksel ayırım gözetmeksizin herkese eşit istihdam fırsatı yaratma ilkesi ile seçmekte ve tüm çalışma hayatı boyunca bu ilkeye bağlı kalmaktadır. Çalışanların Şirket çıkarlarına uygun şekilde davranması ve Şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uyması sağlanmaktadır.)
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Hakkımızda/ İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Hakkımızda/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Bilgiler, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar ve Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Bilgiler/ Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Bünyesindeki Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İştirakler ve Pay Oranları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum/ İnsan Kaynakları Politikası
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Süreye ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler/ Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Bünyesindeki Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710347
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Kahya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Emin Hakan Eminsoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Kahya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Emin Hakan Eminsoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Hakan Timur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jerome M.G. Guillaume Bedier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820668
BIST