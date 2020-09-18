***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.09.2020 08:20
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarihli ve BİAŞ-2-3810 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8 inci maddesi gereği yapılan açıklamamızdır: Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875533
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5563
En Düşük
7,5327
18:058,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9593
En Düşük
8,9268
18:05473,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,83
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,72
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5459
|7,5556
|% 0,12
|
|Euro
|8,9447
|8,9570
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7457
|9,7946
|% -0,15
|
|Frank
|8,2716
|8,3214
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0058
|2,0159
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,33
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,01
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem