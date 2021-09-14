***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, 14.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Emin Hakan Eminsoy'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Bülent Bozdoğan'ın TKK.'nın 363.maddesi uyarınca atanmasına,Sayın Emin Hakan Eminsoy'un üstlenmiş olduğu Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Bozdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.Sayın Bülent Bozdoğan'ın özgeçmişini ve bağımsızlık beyanını ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963783BIST