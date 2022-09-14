***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaAtıl Saryal'ın üstlenmiş olduğu Denetim Komitesi Başkanlığı görevinin son bulması ve yerine Bülent Bozdoğan'ın Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,Bülent Bozdoğan'ın üstlenmiş olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevinin son bulması ve Haluk Bal'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak atanmasına, Bülent Bozdoğan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevine devam etmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063225BIST