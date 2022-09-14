***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 20:04
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Atıl Saryal'ın üstlenmiş olduğu Denetim Komitesi Başkanlığı görevinin son bulması ve yerine Bülent Bozdoğan'ın Denetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,
Bülent Bozdoğan'ın üstlenmiş olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevinin son bulması ve Haluk Bal'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak atanmasına, Bülent Bozdoğan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevine devam etmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063225
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,2947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0901
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05978,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -17,52
|Açılış
|: 978,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2594
|18,2699
|% 0,22
|
|Euro
|18,2652
|18,2858
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8881
|20,9928
|% -0,47
|
|Frank
|18,9444
|19,0585
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8466
|4,8709
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-31,70
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-17,15
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.628
|6.718
|-74,00
|
|Yarım
|3.230
|3.284
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.642
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|-0,24
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-3,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında