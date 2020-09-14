***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.09.2020 19:12
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 25.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir. Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla anılan Rapor'un imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ekinde kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875018
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05471,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,13
|Açılış
|: 471,36
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4980
|% 0,34
|
|Euro
|8,8847
|8,8956
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6201
|9,6684
|% 0,91
|
|Frank
|8,2295
|8,2791
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|15,08
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,12
|
|B. Petrol
|39,61
|39,61
|-0,22
|