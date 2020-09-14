***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 25.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir. Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla anılan Rapor'un imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ekinde kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875018BIST