***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.07.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMİNE DUYGU KIRCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)ZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)DAVID MURCIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMİN HAKAN EMİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)HALUK BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)ATIL SARYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936350BIST