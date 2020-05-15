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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.05.2020 18:54
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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
1831
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 15 Mayıs 2020
KARAR SAYISI: 1831
İlişikte sunduğumuz Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış
 a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
 
Denetim Komitesi Başkanı                                                         Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet KAHYA                                                                             Emin Hakan EMİNSOY
Genel Müdür                                                                                Finans GMY
Kutay KARTALLIOĞLU                                                                 Sevengül KARADAĞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845560


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Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,07 17,11 0,13  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,00  
B. Petrol 35,44 35,44 -0,04  
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