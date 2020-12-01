***CRFSA* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.12.2020 09:22
***CRFSA******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, CRFSA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020) CRFSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890663
BIST
10:391.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,49
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:397,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8776
En Düşük
7,7988
10:399,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4321
En Düşük
9,3064
10:39450,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,19
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:39
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|34.962.272
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.508.112
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|36.911.513
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.895.603
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,50
|4.658.344
|% -7,15
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|GARAN
|8,92
|348.322.673
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,96
|220.070.642
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|180.344.159
|% 1,43
|
|TKNSA
|12,53
|176.428.630
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,96
|220.070.642
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|180.344.159
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,47
|59.482.521
|% 1,38
|
|GARAN
|8,92
|348.322.673
|% 1,94
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8667
|7,8774
|% 0,66
|
|Euro
|9,4193
|9,4310
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4442
|10,4966
|% 0,42
|
|Frank
|8,6007
|8,6526
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0810
|2,0915
|% 0,03
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,63
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|0,08
|
|B. Petrol
|47,53
|47,53
|-0,35
|
Seans Raporu
10:39
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