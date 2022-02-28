***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2022 09:12
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004966
BIST
10:451.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:4513,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0776
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:4515,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0268
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:45848,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,78
|Açılış
|: 848,49
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,06
|39.839.924
|% 8,95
|
|OZKGY
|7,06
|39.839.924
|% 8,95
|
|EGSER
|16,57
|16.287.807
|% 8,16
|
|ADESE
|0,70
|43.694.188
|% 7,69
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|390,00
|4.695.276
|% -8,02
|
|THYAO
|26,62
|860.166.001
|% -2,49
|
|EREGL
|31,08
|503.392.224
|% -0,26
|
|ASELS
|21,22
|316.632.343
|% 3,31
|
|KRDMD
|11,36
|285.492.581
|% 0,35
|
|SASA
|47,38
|234.692.948
|% 2,33
|
|ADESE
|0,70
|43.694.188
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|82.740.076
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,61
|131.650.070
|% -1,63
|
|KLGYO
|0,86
|29.368.621
|% -2,27
|
|HUNER
|2,57
|85.596.405
|% -3,75
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8674
|13,8785
|% 0,60
|
|Euro
|15,5651
|15,5894
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,5475
|18,6405
|% 0,54
|
|Frank
|14,9626
|15,0527
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6980
|3,7165
|% 0,85
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,61
|
|Altın Gr.
|853
|853
|14,67
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,11
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,85
|