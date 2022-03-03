***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 09:31
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım iılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006735
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
0
En Düşük
0
18:0514,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0404
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1382
En Düşük
13,9691
18:0515,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0753
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7845
En Düşük
15,5464
18:05876,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,78
|Açılış
|: 876,05
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
876,86
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|KRONT
|34,82
|4.621.861
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,66
|70.825.297
|% 0,00
|
|ORGE
|6,36
|3.535.312
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,36
|313.645
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|KRONT
|34,82
|4.621.861
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,66
|70.825.297
|% 0,00
|
|ORGE
|6,36
|3.535.312
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,36
|313.645
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1106
|14,1302
|% 0,29
|
|Euro
|15,7113
|15,7845
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,8722
|18,9668
|% 0,27
|
|Frank
|15,2870
|15,3791
|% 0,27
|
|Riyal
|3,7550
|3,7738
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,63
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT