***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2022 09:20
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013598
BIST
11:592.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 16,78
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.190
En Düşük
2.182
11:5914,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8459
En Düşük
14,7891
11:5916,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3583
En Düşük
16,2656
11:59913,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,81
|Açılış
|: 913,00
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.503.559
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|CEOEM
|15,93
|38.716.412
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,56
|78.026.407
|% -9,80
|
|PKENT
|230,30
|26.007.848
|% -6,57
|
|PENGD
|3,71
|26.891.727
|% -4,13
|
|PAPIL
|20,96
|6.278.499
|% -3,94
|
|THYAO
|29,32
|946.689.691
|% 0,89
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|SISE
|14,54
|692.770.632
|% 2,39
|
|KRDMD
|15,23
|656.720.442
|% 0,53
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|473.952.476
|% 4,44
|
|KARSN
|5,59
|942.994.837
|% 8,33
|
|ZOREN
|1,87
|209.107.341
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,40
|270.224.891
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,31
|166.491.502
|% 2,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8321
|14,8392
|% 0,16
|
|Euro
|16,3288
|16,3444
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,3153
|19,4122
|% -0,11
|
|Frank
|15,7659
|15,8608
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,17
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,19
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,37
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,56
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|