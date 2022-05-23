***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 09:24
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031636
BIST
10:462.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,73
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:4615,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0634
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:4616,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1326
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:46948,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,28
|Açılış
|: 948,46
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:44
|IMASM
|51,55
|6.851.567
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.271.536
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.866.020
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,50
|41.988.141
|% 7,57
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|5.820.326
|% -7,52
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|ERSU
|4,01
|5.682.588
|% -6,53
|
|POLTK
|660,20
|7.906.884
|% -6,09
|
|THYAO
|42,72
|638.061.877
|% -0,33
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|ASELS
|23,44
|418.053.856
|% 2,90
|
|KRDMD
|14,35
|315.609.395
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,27
|155.570.320
|% 5,83
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|YKBNK
|4,39
|253.903.841
|% 1,39
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,65
|78.470.937
|% 0,76
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9244
|15,9362
|% 0,40
|
|Euro
|16,8866
|16,9139
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,8974
|19,9972
|% 0,66
|
|Frank
|16,2858
|16,3839
|% 0,41
|
|Riyal
|4,2260
|4,2472
|% 0,17
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,94
|
|Altın Gr.
|947
|948
|5,02
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|
Seans Raporu
10:44
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10:59XU030
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