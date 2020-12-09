***CRFSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Topluluğu olarak, Topluluk Şirketlerimizin sermaye piyasalarımıza kazandırılması vizyonu doğrultusunda, yerli yatırımcılarımıza ülkemize değer katan Şirketlerimize ortak olma olanağı tanırken, uluslararası yatırımcıları da ülkemize ve piyasalarımıza kazandırma sorumluluğu ile hareket etmekteyiz. Sabancı Topluluğu'nun çatı şirketi olan ve aynı zamanda payları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Sabancı Holding, Borsa İstanbul'da payları kote edilmiş bulunan 11 halka açık ortaklığın sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi konumundadır. Bilindiği üzere, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusunda, aralarında CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA)'nin de yer aldığı fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştur.(*) Sabancı Topluluğu iştiraklerinden biri olan CarrefourSA'nın paylarının fiili dolaşım oranının artırılması, böylelikle Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam etmesi ve CarrefourSA'ya yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi ana önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirketimiz portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verilmiştir. (*) Piyasa Öncesi İşlem Platformu, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapılanmasının dışında ve kısıtlı işlem kurallarına tabi olan bir pazaryeridir. Detaylı bilgi Borsa İstanbul'un duyurusunda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892253BIST