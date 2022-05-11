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***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2022 10:15
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BORA ATEŞ BULDUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UFUK SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı
UZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yönetici
BORA ATEŞ BULDUR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
MOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESI
SERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANI
HAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURU
UFUK SONMEZ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ARZU SENTURK UYUM YETKİLİSİ
BORA ATEŞ BULDUR YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029058


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IMASM 26,52 2.736.360 % 9,95  
MNDRS 2,93 14.025.787 % 9,74  
GLRYH 2,86 1.638.557 % 5,93  
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10:03 Alış Satış %  
Dolar 15,2924 15,3040 % 0,38  
Euro 16,1772 16,1920 % 0,68  
Sterlin 18,7972 18,8915 % 0,27  
Frank 15,3194 15,4117 % 0,31  
Riyal 4,0615 4,0819 % 0,09  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 9,86  
Altın Gr. 906 906 4,02  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 0,40  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,17  
B. Petrol 105 105 2,35  
Seans Raporu 10:03
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