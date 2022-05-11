***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiMOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBORA ATEŞ BULDUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı YöneticiUFUK SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgi İşlem Genel Müdür YardımcısıUZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı YöneticiBORA ATEŞ BULDUR Genel Müdür Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANIMOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESISERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISIUZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANIHAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURUUFUK SONMEZ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISIARZU SENTURK UYUM YETKİLİSİBORA ATEŞ BULDUR YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029058BIST