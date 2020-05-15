***CUSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CUSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CUSAN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı MKK Sicil NumarasıTedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/08/2020'dir.ÜMİT AKAR30410143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845514BIST