***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:34
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827557
BIST
17:2993.905
En Yüksek
|Değişim
|: -6,99%
|| -7.060,79
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:296,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0880
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2983
En Düşük
6,2064
17:297,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:29320,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -6,57
|Açılış
|: 320,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,69
|66.658.753
|% 16,96
|
|VKING
|3,86
|12.694.217
|% 13,53
|
|ECILC
|4,48
|429.441.608
|% 12,28
|
|SELEC
|8,28
|212.546.612
|% 12,20
|
|PINSU
|2,64
|26.529.690
|% 11,39
|
|HUBVC
|16,00
|56.150.178
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.424.023
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|23.561.767
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.243.034
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.001.009
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|846.445.659
|% -6,04
|
|THYAO
|8,68
|580.967.351
|% -9,68
|
|ECILC
|4,48
|429.441.608
|% 12,28
|
|GARAN
|8,77
|408.189.746
|% -8,46
|
|MGROS
|19,30
|293.000.622
|% -16,01
|
|IHLGM
|0,90
|169.431.239
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|193.344.443
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|84.596.733
|% -19,57
|
|KARSN
|1,33
|135.672.196
|% -13,64
|
|ADESE
|1,06
|120.202.961
|% -19,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9117
|7,9514
|% -0,35
|
|Frank
|6,6190
|6,6589
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6689
|1,6773
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-54,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|-58,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|-65,25
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,56
|
|Çeyrek
|513
|525
|-15,78
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,32
|33,32
|-2,47
|