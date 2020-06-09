CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.359.427
|% 10,00
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|LUKSK
|16,36
|974.064
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5823
|8,6254
|% -0,33
|Frank
|7,0594
|7,1020
|% -0,00
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
Seans Raporu
- 10:29ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 504, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 10:27GLBMD Yüzde -5.15 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 555 adet işlem
- 10:26XU100 Endeks 109, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 1, 433.00 milyon TL de
- 10:26METAL Yüzde -6.84 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 279 adet işlem
- 10:25GEDZA Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 260 adet işlem