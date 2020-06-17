***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 11:05
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851506
BIST
11:15111.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 256,49
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:156,8407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:157,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:15379,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 379,15
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,68
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|83.156.728
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|4.926.833
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|31.684.479
|% 9,94
|
|EKIZ
|14,27
|2.036.500
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|30.762.066
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|DAGHL
|9,23
|1.010.620
|% -9,33
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|GARAN
|8,21
|251.611.229
|% 0,00
|
|ECILC
|6,25
|250.572.949
|% 2,46
|
|ASELS
|32,42
|224.470.044
|% -0,31
|
|ODAS
|2,18
|173.708.254
|% 1,40
|
|TRGYO
|3,38
|165.624.365
|% 5,62
|
|IHLAS
|0,82
|98.678.639
|% 3,80
|
|ODAS
|2,18
|173.708.254
|% 1,40
|
|ADESE
|1,81
|142.345.594
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|138.458.836
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|112.056.630
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5641
|8,6071
|% -0,24
|
|Frank
|7,1751
|7,2183
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8177
|1,8269
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,61
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.559
|20,00
|
|Tam
|2.531
|2.548
|-0,90
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-0,40
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
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|B. Petrol
|41,06
|41,06
|0,10
|
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