***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:03
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865193
BIST
10:321.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:327,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1019
En Düşük
7,0287
10:328,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:32467,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,93
|Açılış
|: 467,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|17.415.897
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.874.292
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|558.789
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|TRKCM
|4,00
|290.614.426
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|271.344.322
|% -0,48
|
|SISE
|6,08
|263.853.031
|% -2,56
|
|ODAS
|2,43
|132.313.068
|% 3,85
|
|GARAN
|6,77
|130.501.477
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,08
|271.344.322
|% -0,48
|
|TRKCM
|4,00
|290.614.426
|% 1,01
|
|ODAS
|2,43
|132.313.068
|% 3,85
|
|SISE
|6,08
|263.853.031
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,84
|60.640.393
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3102
|9,3569
|% 1,06
|
|Frank
|7,7720
|7,8188
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8868
|1,8963
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|8,77
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.131
|37,00
|
|Tam
|3.161
|3.232
|47,70
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|18,50
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,70
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,22
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,19
|