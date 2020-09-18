***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 15:51
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875661
BIST
16:311.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:317,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:318,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:31474,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,94
|Açılış
|: 474,67
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AYCES
|77,55
|7.036.184
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.522.795
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.302.762.759
|% 2,87
|
|PETKM
|4,38
|747.437.607
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,59
|550.617.092
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|425.859.077
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|390.237.010
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.302.762.759
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,59
|550.617.092
|% 7,02
|
|PETKM
|4,38
|747.437.607
|% 0,23
|
|DGKLB
|2,61
|425.859.077
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.265.443
|% 0,00
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5718
|7,5741
|% 0,36
|
|Euro
|8,9646
|8,9701
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7854
|9,8345
|% 0,26
|
|Frank
|8,2875
|8,3374
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0128
|2,0229
|% 0,36
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,80
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,09
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,55
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|-0,01
|