***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:11
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029674
BIST
13:302.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,56
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:3015,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0995
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:3016,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0434
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:30915,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,18
|Açılış
|: 915,81
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:28
|GLBMD
|7,15
|18.683.704
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.518.132
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.960.316
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|61.882.953
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,11
|267.090.596
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|612.710
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.612.285
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|802.314
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,92
|2.521.420.268
|% -3,03
|
|SISE
|19,39
|1.908.123.367
|% -2,86
|
|KRDMD
|15,84
|1.415.406.990
|% -4,98
|
|ASELS
|22,76
|1.125.407.184
|% -4,61
|
|TUPRS
|251,00
|1.124.255.591
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,68
|643.019.978
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|732.451.431
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|359.954.900
|% -2,74
|
|SISE
|19,39
|1.908.123.367
|% -2,86
|
|ODAS
|2,31
|216.395.659
|% -5,71
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3899
|15,4017
|% 0,65
|
|Euro
|16,1331
|16,1746
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7414
|18,8354
|% 0,28
|
|Frank
|15,3999
|15,4927
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0919
|4,1125
|% 0,60
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.111
|6.266
|-26,17
|
|Yarım
|2.953
|3.031
|-12,66
|
|Çeyrek
|1.481
|1.516
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,46
|