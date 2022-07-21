***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 17:25
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047178
BIST
17:162.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,47
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:1617,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1141
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:1618,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:16970,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,07
|Açılış
|: 970,32
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:14
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.121.801
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|2.197.909
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.871.381
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|LIDER
|24,70
|158.893.266
|% -7,84
|
|HUBVC
|8,94
|23.899.245
|% -5,89
|
|ALKA
|41,10
|42.242.310
|% -5,17
|
|SANFM
|15,87
|15.576.324
|% -4,68
|
|IMASM
|64,95
|54.757.389
|% -4,34
|
|THYAO
|51,50
|3.812.276.081
|% 0,29
|
|SISE
|21,20
|1.339.062.210
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,04
|1.051.163.263
|% 1,00
|
|ODAS
|3,72
|963.017.478
|% 3,91
|
|EREGL
|27,94
|907.515.169
|% -1,06
|
|EKGYO
|3,04
|1.051.163.263
|% 1,00
|
|ODAS
|3,72
|963.017.478
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,32
|291.580.674
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|381.826.660
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,63
|707.064.066
|% 0,65
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6954
|17,7156
|% 0,65
|
|Euro
|18,0013
|18,0396
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,0495
|21,1550
|% 0,13
|
|Frank
|18,1547
|18,2640
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6973
|4,7209
|% 0,59
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|7,57
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.612
|6.679
|71,00
|
|Yarım
|3.222
|3.267
|38,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,24
|
Seans Raporu
17:14
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