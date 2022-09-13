***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 11:17
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062536
BIST
11:053.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 63,27
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:0518,2495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2495
En Düşük
18,2119
11:0518,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
11:051.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:03
|VKFYO
|7,38
|17.502.972
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.811.251
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|1.278.753.234
|% 9,98
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|35.790.904
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|77.880.081
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,83
|55.260.418
|% -5,29
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|THYAO
|77,90
|3.196.165.825
|% 3,94
|
|AKBNK
|18,42
|3.024.303.449
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,50
|2.725.845.917
|% -0,40
|
|ASELS
|33,66
|2.219.918.127
|% 4,40
|
|YKBNK
|10,06
|2.203.605.245
|% 3,82
|
|EKGYO
|5,43
|1.603.676.019
|% 1,50
|
|YKBNK
|10,06
|2.203.605.245
|% 3,82
|
|ISCTR
|12,50
|2.725.845.917
|% -0,40
|
|AKBNK
|18,42
|3.024.303.449
|% 5,20
|
|ADESE
|1,21
|117.627.248
|% 5,22
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2386
|18,2491
|% 0,19
|
|Euro
|18,5023
|18,5125
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3305
|21,4374
|% 0,46
|
|Frank
|19,1198
|19,2350
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,06
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,44
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.799
|6.858
|2,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,92
|