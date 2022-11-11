***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 16:02
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079512
BIST
15:524.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,47
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:5218,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:5219,1259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2741
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1313
En Düşük
18,8141
15:521.049,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.049,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:52
|BRYAT
|956,30
|179.241.973
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.881.907
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.551.540
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.694.017
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|357.856.592
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|20.478.961
|% -10,00
|
|TURGG
|262,00
|24.591.624
|% -9,78
|
|GLBMD
|11,15
|33.326.225
|% -8,31
|
|KZBGY
|16,90
|143.279.713
|% -7,95
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.485.802.411
|% -0,35
|
|EREGL
|37,26
|5.233.135.924
|% -0,75
|
|ASELS
|39,58
|4.818.355.396
|% 4,05
|
|PETKM
|14,47
|3.051.820.161
|% -0,07
|
|ODAS
|10,81
|2.545.532.439
|% 8,32
|
|EKGYO
|5,44
|1.810.712.304
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.460.270.553
|% 0,92
|
|ODAS
|10,81
|2.545.532.439
|% 8,32
|
|SKBNK
|2,20
|511.844.134
|% -1,35
|
|TSKB
|3,13
|669.461.380
|% 0,00
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5224
|18,5404
|% 0,27
|
|Euro
|19,1017
|19,1259
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,7420
|21,8510
|% 0,69
|
|Frank
|19,3183
|19,4347
|% 1,29
|
|Riyal
|4,9171
|4,9418
|% 0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,74
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.945
|7.050
|99,00
|
|Tam
|6.918
|7.039
|21,00
|
|Yarım
|3.360
|3.441
|10,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|2,65
|
Seans Raporu
15:52
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16:07EDIP
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