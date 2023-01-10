***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:09
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099352
BIST
15:315.158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -12,65
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:3118,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:3120,1322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:311.130,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.130,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:31
|EUHOL
|2,37
|83.411.984
|% 13,94
|
|ARMDA
|236,50
|26.562.671
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|30.954.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.928.678
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.368.880
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.666.298
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|192.372.867
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.442.942
|% -9,73
|
|ASELS
|59,95
|5.070.919.652
|% 1,44
|
|THYAO
|137,00
|4.613.738.484
|% -1,01
|
|EREGL
|39,88
|4.331.347.242
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,87
|3.496.721.758
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,81
|3.005.874.623
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,81
|3.005.874.623
|% 0,92
|
|YKBNK
|10,04
|2.140.940.318
|% -0,79
|
|KRDMD
|18,87
|3.496.721.758
|% 0,43
|
|SKBNK
|2,88
|400.478.225
|% 1,41
|
|KATMR
|2,32
|297.442.942
|% -9,73
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7727
|18,7785
|% 0,04
|
|Euro
|20,1254
|20,1322
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7342
|22,8482
|% -0,24
|
|Frank
|20,2731
|20,3953
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,09
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.656
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.719
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|0,26
|