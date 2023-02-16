***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 13:11
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114279
BIST
15:545.078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 127,93
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:5418,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:5420,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0380
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:541.115,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.115,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|254.791.130
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.679.680
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.270.807
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|501.074.233
|% -9,94
|
|THYAO
|142,50
|7.278.465.736
|% 1,86
|
|EREGL
|43,88
|6.115.665.968
|% 6,20
|
|TUPRS
|632,20
|4.316.930.834
|% 9,97
|
|SISE
|45,20
|3.221.132.856
|% 5,85
|
|ASELS
|58,55
|3.190.464.128
|% 0,60
|
|AKBNK
|16,39
|3.132.777.655
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,34
|1.616.700.579
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.998.035.202
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.087.838.469
|% 4,17
|
|EREGL
|43,88
|6.115.665.968
|% 6,20
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8483
|% 0,00
|
|Euro
|20,1867
|20,1927
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6255
|22,7390
|% 0,08
|
|Frank
|20,3383
|20,4608
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0095
|5,0347
|% 0,01
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|3,00
|
|Yarım
|3.707
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,02
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06BVSAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.36 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 198 adet işlem
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16:05KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 236, 745 adet işlem
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 08 artarak (% 3.48 ) 4, 584
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, BMSCH, CIMSA, BASCM, BUCIM, NIBAS, GEREL, TUPRS, KRDMB, AKCNS
-
16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, LIDER, FLAP, HATEK, MACKO, SKTAS