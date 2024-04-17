***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 16:26
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273737
BIST
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17:419.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,41
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4132,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4134,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0805
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:412.500,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,43
|Açılış
|: 2.500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|131.595.135
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.389.575
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|228.181.789
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|51.958.899
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|52.493.685
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|84.669.519
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|309.266.581
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|376.898.077
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|297,75
|8.583.507.918
|% 0,25
|
|YKBNK
|30,58
|5.285.173.190
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,32
|4.386.036.108
|% 1,32
|
|AKBNK
|56,40
|4.332.130.397
|% 0,98
|
|TUPRS
|186,10
|4.039.327.752
|% 0,05
|
|ISCTR
|12,32
|4.386.036.108
|% 1,32
|
|ZOREN
|5,84
|1.985.185.678
|% 2,10
|
|ENTRA
|14,37
|3.610.649.675
|% -3,23
|
|EKGYO
|10,25
|2.012.727.872
|% -4,21
|
|YKBNK
|30,58
|5.285.173.190
|% 1,93
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5080
|32,5127
|% 0,19
|
|Euro
|34,5939
|34,6135
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4808
|40,6837
|% 0,30
|
|Frank
|35,6078
|35,7863
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6623
|8,7058
|% 0,04
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,78
|28,80
|% 0,66
|
|Platin
|955,85
|957,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,99
|1.050,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,22
|89,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.395,15
|2.395,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:39
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17:53XU100
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