***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.04.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839914BIST