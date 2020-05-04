***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2020 13:17
a Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020, 22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2020
Tescil Tarihi
04.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 22.04.2020 tarihli genel kurul kararı 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842206
BIST
15:4498.660
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.450,46
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:447,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0468
En Düşük
6,9956
15:447,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:44385,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,59
|Açılış
|: 385,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.922.679
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.570.216
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.840.268
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.509.848
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.570.789
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.449
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|613.695
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|673.498.855
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,79
|541.434.897
|% 9,25
|
|GARAN
|8,12
|423.579.523
|% -2,64
|
|ASELS
|26,46
|281.031.506
|% -2,51
|
|AVOD
|2,76
|279.079.384
|% 4,94
|
|GSRAY
|2,71
|673.498.855
|% 5,04
|
|AVOD
|2,76
|279.079.384
|% 4,94
|
|ODAS
|1,78
|171.032.101
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,79
|541.434.897
|% 9,25
|
|AFYON
|2,94
|244.118.043
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7199
|8,7636
|% -0,12
|
|Frank
|7,2626
|7,3064
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8666
|1,8760
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-0,29
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,00
|
|Tam
|2.540
|2.579
|4,00
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|0,01
|